米国・ＡＥＷの「ＡＥＷレボリューション」（カリフォルニア州ロサンゼルス）が１５日（日本時間１６日）に放送され、元ＷＷＥスーパースターで元ＵＦＣ女子世界バンタム級王者のロンダ・ラウジー（３９）が、衝撃の初登場を果たした。第２試合で、ロンダの盟友で極悪軍デスライダーズのマリーナ・シャフィールが?タイムレス?トニー・ストームに丸め込まれて敗れた。トニーは花道で転げ回って勝利を喜んでいると、リングに突如