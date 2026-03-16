【モデルプレス＝2026/03/16】毎週月曜よる10時から全国ネットで放送しているTBS系『クレイジージャーニー』。この度、4月6日より枠を変更し、毎週月曜よる11時56分に放送されることがわかった。【写真】「全然気づかなかった」松本人志の地上波復帰の様子◆「クレイジージャーニー」月曜よる11時56分にお引越し本番組は、独自の視点やこだわりを持って世界＆日本を巡る“クレイジージャーニー”たちがその特異な体験を語る、伝聞