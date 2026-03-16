飲み会が多い夫、それ自体は珍しくないんですけどね。夜のお店の名刺が出てきたとなると、話が変わってきますよね…!?詩織がどう動くのか、ここからが本番です！>>【まんが】夫が夜のお店の常連に⁉︎(ウーマンエキサイト編集部)