米中の閣僚級貿易協議が行われているOECD本部＝15日、パリ（ロイター＝共同）【パリ、ワシントン、北京共同】米中両国は16日、パリでの閣僚級貿易協議を終え、対話継続で合意した。トランプ大統領が今月末から訪中して習近平国家主席と首脳会談を開くのを前に地ならしをする目的だが、イラン情勢を巡り会談延期の可能性が伝えられた。「トランプ新関税」も新たな課題として浮上し、中国側は反発している。米ホワイトハウスのレ