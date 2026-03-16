今年１月に第１子出産を発表したＴＢＳ・近藤夏子アナウンサー（２９）が１５日、ＳＮＳを更新。「産後初めて綺麗なお洋服を着て、ヒールを履いて、マスカラを付けて、アクセサリーも引っ張り出して友人の結婚式へ」出かけたことを明かした。「おめかしなんて何ヶ月ぶりかしら。そしてワンピースが入る心配でしたがストレッチが効いてて助かった」と黒いノースリーブのワンピース、黒いシャネルのバッグの装いをアップ。左手薬