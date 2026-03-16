TBS系バラエティー「クレイジージャーニー」が4月から月曜深夜放送に引っ越しする。独自視点や強いこだわりを持って世界や日本を巡る人々が、その特異体験を語る伝聞形紀行バラエティー。これまで月曜午後10時から放送されていたが、16日の2時間スペシャルの最後に放送枠変更がサプライズ発表された。MCのバナナマン設楽統（52）が「11年放送してきましたが、このたび、枠をお引っ越しして、月曜日の夜11時56分から毎週1時間の放送