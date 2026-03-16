第98回アカデミー賞の授賞式が、3月16日（日本時間）に米ロサンゼルス・ハリウッドのドルビーシアターで開催された。司会は前年に続いて、自身の冠番組の司会者でありコメディアンとして知られているコナン・オブライエンが担当した。 参考：【受賞結果一覧】第98回アカデミー賞、『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多6冠達成 ・異例の構成となった「追悼式」と波紋 式全体の印