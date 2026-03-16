実際の裁判も行われている東京地裁の法廷で、20代や大学生の時に裁判員を経験した男女2人と、都内に住む高校生およそ40人を招いた意見交換会が開かれました。この意見交換会は、2022年の法改正により、裁判員になることができる年齢が18歳以上に引き下げられたことから、高校生に「裁判員」への理解を深めてもらおうと、東京地裁が16日、開催したものです。大学生で裁判員を経験した女性は当時を振り返って、「専門用語は分からな