Image: Garmin 『ポケモンスリープ』、皆さんはまだ継続していますか？ そして、Garminユーザーのみなさま、手元のスマートウォッチは使いこなせていますか？ お恥ずかしながら、私はどちらも放置気味でした。Garmin大好きなんですけどね。なにせ私は屋外に出ないタイプなので、ほぼほぼ睡眠トラッキング専門になってしまいます。でも、寝ている間に無意識に外すこともあって、いつの間にか