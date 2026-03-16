徐々に薄着にシフトしていく春、気づいたらコーデが地味に見えてしまうことも。何か物足りないと感じた時は、キャミやビスチェなどのレイヤードアイテムをプラスして、変化を狙ってみて。【グローバルワーク】で見つけたおすすめは、チェック柄やレースドッキングデザインが目を引く、大人コーデにもなじむアイテム。いつものトップスに重ねるだけで、着こなしをぐっと新鮮に見せてくれそうで