お笑いコンビ「紅しょうが」熊元プロレスがテレビ朝日系連続ドラマ「大丸愛は選択する」（４月４日スタート、土曜・深夜０時３０分）に主演することが分かった。このほど都内で取材会を行った。何事にも一生懸命ゆえに不器用な生き方しかできない女性刑事・大友愛（熊元）が少女漫画の影響で事情の抱える男性容疑者に恋愛感情を抱くラブコメディー。熊元は「違う部分がないんじゃないかというくらい通ずるものがありすぎて」