お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレスがテレビ朝日系連続ドラマ「大丸愛は選択する」（４月４日スタート、土曜・深夜０時３０分）に主演することが分かった。このほど都内で取材会を行った。ドラマ初出演で初主演。「衝撃的でドッキリかと思った。ビックリというよりはウソだと思った」と振り返る。ドラマを見てほしい人には「身近な人」と回答。「マユリカさんとか私のことを普段バカにしている人にすごい役をいただい