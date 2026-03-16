ＴＢＳの人気バラエティー番組「クレイジージャーニー」（月曜・後１０時）が４月からも放送を継続することが１６日、番組内で正式発表された。これまで月曜午後１０時に放送されていたが、同１１時５６分に移動。ＭＣのお笑いコンビ「バナナマン」設楽統がこの日の番組内で「視聴者の皆様に大事なお知らせがございます！『クレイジージャーニー』は１１年放送してきましたが、このたび、枠をお引越しして、月曜日のよる１１時