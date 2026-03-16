シュタイフから、原作100周年を記念した世界限定の「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」が登場。最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」による、2026年だけの特別な「くまのプーさん」です☆ シュタイフ「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」ぬいぐるみ 予約開始：2026年3月17日(金)価格：88,000円(税込)素材：モヘアサイズ：20cm販売場所：シュタイフ各店、シュタイフ日本公式サイト、シュタイフ日本