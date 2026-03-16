TBS系『クレイジージャーニー』（毎週月曜後10：00）が、4月から毎週月曜午後11時56分の枠に移動することが明らかになった。16日放送の同番組で、MCの設楽統（バナナマン）が発表した。新しい枠での初回放送は4月6日。【全身ショット】ウエストがキュッ！ブルーのワンピ姿を披露した小池栄子同番組は、独自の視点やこだわりを持って世界・日本を巡る“クレイジージャーニー”たちがその特異な体験を語る、伝聞型紀行バラエテ