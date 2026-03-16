俳優の萩原利久が１６日、都内で、声優を務めたアニメ映画「花緑青が明ける日に」の公開御礼舞台あいさつに出席した。萩原が声を演じたのは、再開発で花火工場の立ち退きを迫られながら幻の花火「シュハリ」の完成に没頭する帯刀敬太郎。少年時代の青春を描いた作品にちなみ「大人になったと実感する瞬間」を聞かれた萩原は「選択できるようになることじゃないですか？何をする、何をしない。全てを自分で選ぶ。責任と引き替