歌手の五木ひろしが１６日、東京国際フォーラムで「『よこはま・たそがれ』から５５年五木ひろしアニバーサリーコンサート」を開催した。五木に改名してからから５５年の節目を祝うライブ。同曲や初披露となった新曲「千年の懸想文」など全３６曲を熱唱。年齢を重ねても変わらないパワフルな歌声で満員の観客を魅了した。昨年７月に「慢性閉塞（へいそく）性肺疾患、気管支炎」で緊急入院。当時を振り返り「大変ご迷惑を