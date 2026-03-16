女優の高石あかりと俳優のトミー・バストウが１６日、ＮＨＫ大阪ホールで行われた「『ばけばけ』スペシャールトークｉｎＢＫ」（２０日午後６時５分＝全国・総合）の公開収録に出演し、その後の取材会に出席した。同ドラマは３月２７日に最終回を迎える。この日は、メインキャストが一堂に会する特別なトークイベントを大阪と島根・松江で開催。大阪では高石とバストウの他に寛一郎、さとうほなみ、濱正悟、前原瑞樹、野内