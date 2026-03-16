◇大相撲春場所９日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）小結・若元春（荒汐）が東前頭３枚目・平戸海（境川）を土俵際で豪快にうっちゃり、２連勝とした。立ち合いで相手に右を抱えられて追い込まれたが、鮮やかに逆転した。館内が沸く白星も、得意の左四つにこだわる若元春は支度部屋で厳しい表情を浮かべた。「本来の相撲じゃないですからね。攻め込まれてるからこそ出る技。前に出ていれば出る技じゃない」。今場所は初日