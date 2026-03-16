左足関節捻挫のリハビリを続けていた巨人の三塚琉生外野手（２１）が１８日の３軍、プロ・アマ交流戦の東北学院大戦（Ｇ球場）で実戦復帰する見通しとなった。春季キャンプ中だった２月２日の練習中に負傷。精力的にリハビリを続け、３月１２日のライブＢＰで打席に立つなど順調な回復ぶりを示していた。昨季はイースタン・リーグで７８試合に出場し、打率３割１分８厘、チームトップの９本塁打をマークした左の大砲候補。キャ