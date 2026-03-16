メ～テレ（名古屋テレビ） 高校生が「ながらスマホ」の危険性を体験する講座が名古屋市熱田区で開かれました。 2026年度から16歳以上の自転車の交通違反者に対し、いわゆる「青切符」が導入されます。 16日、熱田区の名古屋工学院専門学校高等課程で開かれた講座には、高校生577人が参加しました。 シミュレーターを使った体験では、生徒がタブレットでチャットをしながら、スクリーンに映しださ