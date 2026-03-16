ハワイアンレストラン「Eggs ’n Things」から、春限定の華やかなメニューが登場します。2026年3月20日（金）～4月20日（月）の期間中、桜の香りを楽しめるパンケーキや爽やかなドリンク、旬の食材を使ったサンドウィッチなど、春を感じるメニューがラインナップ。お花見やピクニックシーズンにもぴったりの華やかな桜スイーツは、春のお出かけ気分をさらに盛り上げてくれそう♡この時期