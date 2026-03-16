ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が16日、自身のインスタグラムを更新。実姉との2ショットを披露した。この日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」に出演した高橋さん。番組では観覧席に実姉・美澄さんが座っているサプライズで登場。高橋さんが「エーーーーーッ!?なんで!?」「お姉ちゃん!!」と驚く様子が放送された。番組では美澄さんが、姉妹で性格が正反対だと