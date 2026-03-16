【瀋陽＝出水翔太朗】中国国有の航空大手・中国国際航空は、今月３０日から北京―平壌間の直行便を再開する。ロイター通信や韓国メディアによると、コロナ禍を受けて２０２０年から中断していたが、約６年ぶりの再開となる。すでに航空券の予約を受け付けており、毎週月曜日に運航する。中朝間では現在、北朝鮮の高麗航空が、北京や遼寧省瀋陽と平壌を結ぶ便を運航している。１２日には両国間を結ぶ国際旅客列車が運行を再開し