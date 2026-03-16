埼玉県の小児医療センターで抗がん剤注射を受けた10代の患者1人が死亡し、2人が重体となっている問題で、別の患者2人にも神経症状が出ていたことがわかりました。【写真を見る】“さらに別の2人にも神経症状” 10代患者が死亡、2人重体の白血病患者への抗がん剤注射で新たな2人からは「ビンクリスチン」検出されず埼玉県立小児医療センター埼玉県立小児医療センターで去年、白血病で治療中の患者に対し抗がん剤を注射した