【モデルプレス＝2026/03/16】オーディション「応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜」を経て2025年に結成された、新世代J-POPボーイズグループ・aoenが3月16日、2nd Single「秒で落ちた」発売記念イベントを開催。イベント内で、aoenとして初の47都道府県ツアー「aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜」の開催が電撃発表された。【写真】新世代J-POPボーイズグループ、ライブ中の爽やかビジュアル◆aoen、 2nd Single「秒で落