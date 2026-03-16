ドル円のピボットは１５９．２４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:48現在） ドル円 現値159.01高値159.75安値158.96 160.31ハイブレイク 160.03抵抗2 159.52抵抗1 159.24ピボット 158.73支持1 158.45支持2 157.94ローブレイク ユーロ円 現値182.51高値182.78安値181.87 183.81ハイブレイク 183.30抵抗2 182.90抵抗1 182.39ピボット 181.99支持1