きょうの為替市場、先週のドル高の動きが一服し、ドル円は一時１５８円台まで下落する場面が見られた。節目の１６０円をうかがう展開ではあるが、現状は慎重になっている模様。 市場は引き続き、中東情勢と原油価格の動向を注視しているが、１００ドル台に再び上昇していたＷＴＩ先物が一時９４ドル台まで下落していることがドルの戻り売りに繋がっている。 ホルムズ海峡をタンカーが再び通航できる可能性への期