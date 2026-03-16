男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」は3日目を終えた。準優9R、勝利の女神は2コースの長尾章平（41＝山口）にほほ笑んだ。イン守田がコンマ22とまさかのスタート遅れ。コンマ11を決めていた長尾が自然捲りの形となり1着で優出切符をつかんだ。「全く想定していなかった展開になった。仕上がりに不満はないしエンジンは負けてない」。今年はとにかくエンジン抽選運が良く、相棒53号