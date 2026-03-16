陸上男子長距離の吉田圭太（２７）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が１６日、自身のＳＮＳを更新。結婚したことを発表した。お相手は女子１００メートル障害の安達楓恋。ブラックコーデのタキシード＆ドレス姿の２ショットとともに「夫婦として、そして競技者としてこれからも２人で走り続けていきます。どうぞよろしくお願いいたします」と綴った。吉田は広島・世羅高で全国高校駅伝２連覇に貢献。青学大に入学し、２年時に