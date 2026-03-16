レアル・マドリーは16日、17日に開催されるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦マンチェスター・シティ戦に臨む招集メンバーを発表。第1戦を負傷欠場したFWキリアン・ムバッペ、MFジュード・ベリンガムらが復帰を果たしている。ムバッペは左膝の捻挫により、直近の5試合を欠場していたが復帰。そして、左足の半腱様筋の負傷により約1か月離脱していたベリンガム、筋肉の損傷によって直近3試合を欠場し