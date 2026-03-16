クロアチア代表は今月9日、3月の国際親善試合2試合に臨むクロアチア代表メンバー26人を発表した。クロアチアはアメリカ・オーランドに遠征し、26日にコロンビア、31日にブラジルと対戦する。2018年のロシアW杯準優勝、22年カタールW杯3位メンバーのMFルカ・モドリッチ(ミラン)、FWイバン・ペリシッチ(PSV)らが順調に選出。2007年生まれで19歳のDFルカ・ブシュコビッチ(ハンブルガーSV)、03年生まれのMFマルティン・バトゥリナ(