マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスがクラブ通算100アシストを達成した。15日に開催されたプレミアリーグ第30節でアストン・ビラをホームに迎えたマンチェスター・U。後半8分にB・フェルナンデスが蹴り出した右CKをMFカゼミーロがヘディングで叩き込んで先制する。18分に同点に追い付かれたものの、26分に再びB・フェルナンデスのアシストから勝ち越す。左サイドでボールを呼び込んだB