【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが『THE FIRST TAKE』にて新曲「アイ・アイ・ア」をメディア初披露。さらに、3月16日22時よりサプライズ音源配信もスタート。 ■ボカロPのきくおが手掛けたカオティックなサウンドに、Adoの変幻自在なボーカルが輝く新曲 「アイ・アイ・ア」は、2025年のドームツアー『よだか』にて披露された海外で大人気のボカロPのきくおが作詞・作曲・編曲を担当した新