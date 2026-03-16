15日（日）、北海道イエロースターズの2025-26シーズン V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）レギュラーシーズン（RS）優勝が決まった。 同日に北ガスアリーナ札幌46で開催されたつくばユナイテッドSun GAIA戦でストレート勝利を収め、RSの成績を23勝3敗とした北海道YS。2位のレーヴィス栃木との勝ち数の差が3となり、2試合を残して東地区優勝が確定した。 昨