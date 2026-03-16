15日（日）、クボタスピアーズ大阪の2025-26シーズンV.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）レギュラーシーズン（RS）優勝が決まった。 同日に東大阪アリーナで開催されたきんでんトリニティーブリッツとの試合でストレート勝利を収め、RSの成績を22勝6敗としたクボタ。2位のヴィアティン三重は21勝7敗、3位のフラーゴラッド鹿児島は19勝7敗で、3位のF鹿児島は2試合