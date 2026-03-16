15日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2025-26シーズンのホームゲーム入場者数10万人を達成したとクラブ公式Xで発表した。 14日（土）と15日（日）におおきにアリーナ舞洲でジェイテクトSTINGS愛知とのホームゲームを開催した大阪Ｂ。14日（土）のSVリーグ男子第17節GAME1では4,995人、15日（日）のGAME2では4,532人が来場し、盛り上がり