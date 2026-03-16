フリーアナウンサーの大島由香里（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。“すっぴんメガネ”姿を披露し、注目を集めている。「朝3時起きでメイクするのしんどいから、4月からメガネ(ですっぴんごまかし)キャラになろうか考え中」とつづった、大島アナ。すっぴんと思われる姿を披露し、メガネをかけた自撮りショットを公開した。昨年4月からTBSラジオでレギュラーの帯番組「大島由香里Brand−NewMorning」（月〜木曜