アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、一部劇場を除き、4月9日をもって終映を迎えることが明らかとなり、ファイナルPV第2弾が公開された。併せて、ラストランに向けたフィナーレ特典や応援上映の開催も発表された。【写真】「鬼」「鬼殺隊」の応援上映を開催決定！本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現