２月に第１子妊娠を公表した女優の筧美和子がふっくらお腹のオフショットを公開した。１６日に自身のＳＮＳを更新した筧は、インスタグラムに「ぽんぽこりんｓｔｙｌｅ」と記し、グレーのニットをレイヤーしたトップスにミニスカートを合わせたコーデや茶色のジャケットにデニムパンツを合わせたコーデ、全身黒でメガネをかけたコーデ姿など３パターン披露した。この投稿にファンからは「かなり大きくなりましたね」「おしゃ