Adoが本日16日に公開された「THE FIRST TAKE」にて新曲「アイ・アイ・ア」をメディア初披露し、22:00より同曲の音源配信をスタートさせた。本作については、Ado_staff のSNSアカウントで先月からライブ映像の切り出し投稿や曲タイトルをカタカナで1文字ずつカウントダウン投稿していくなどの動きがあり、ファンの間で話題になってからのサプライズリリースとなった。新曲「アイ・アイ・ア」は、昨年のドームツアー「よだか」にて披