ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんが１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。超進学校で過ごした高校時代を振り返る一幕があった。「渋幕の奇跡」とも言われる関東屈指の名門校・渋谷教育学園幕張高から慶大総合政策学部に進学した高橋さん。創立３０年で偏差値は千