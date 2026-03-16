モデルの聖菜(23)が16日までに自身のインスタグラムを更新。お着替え動画をアップした。 【写真】17歳で出産したとは思えぬ神な体！スゴすぎ 現役女子高生だった16歳で妊娠、17歳で出産した聖菜は「小悪魔ageha」の専属モデルで、ABEMA「ラブパワーキングダム2」で一躍人気者に。ホッソリとした肢体で、今回は着替え動画をアップした。 GRLとのコラボで白に花柄のフレアーパンツに、黒に白の水玉ビスチェの聖