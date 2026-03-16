X（旧Twitter）で、新幹線の座席からベビーカーがシートから通路にはみ出した写真について、マナーを問いかけたポストが議論を呼んでいる。インプレッションは500万を超え、X内の「本日のニュース」として取り上げられた。 投稿者は「新幹線でちょっと考えさせられた。ベビーカーが通路にはみ出してる。通路って本来、非常時の避難動線でもある。ただ、子どもが寝ていたら簡単に畳めな