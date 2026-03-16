2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が、16日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。高校時代のエピソードを語った。高木さんは、自身の学生時代について「勉強はもうほとんど…はい。普通の人でした」と告白。高校は「絶対に修学旅行に行きたい」と、スケートと学園生活の両立が可能な学校を選んだとし、「授業も起