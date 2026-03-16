声優の佐久間レイさんが、その年度に“最も印象に残る”声優や作品を対象に、業績を称える『第二十回 声優アワード』で、富山敬・高橋和枝賞を受賞。15日に行われた授賞式に出席し、自身の声優人生や仕事への信念を語りました。佐久間さんは、『それいけ！アンパンマン』のバタコさん役、『おねがいマイメロディ』のマイメロディ役、『らんま1／2』のシャンプー役や『魔女の宅急便』のジジ役など、人気アニメの主要キャラクターの