数字の法則を見抜いて、パッと答えを導き出す「脳トレ算数クイズ」！今回は一見難しい大きな数の掛け算ですが、公式をうまく活用することで驚くほどスムーズに解ける問題です。ぜひ、考えてみてください。問題：□に入る数字は？次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。101 × 101 = ?ヒント：101を「100 + 1」と分けて考えてみてください。答えを見る↓↓↓↓↓正解：10,201正解は「10,201」でした。▼解説中学校で