2026年も本格的な花粉シーズンが到来しましたが、「花粉がついた服を、うっかりそのまま洗濯機で回してしまった……」という経験がある人も少なくないはず。洗濯後に、服に付着した花粉や花粉シミを取る方法はあるのでしょうか。本記事では、洗濯後でもできるリカバリー方法や、頑固なシミを薄くするコツを紹介します。【表で見る】生活家電の「寿命」一覧花粉がついた服を洗濯機で洗うとどうなる？花粉には色素と油分が含まれてお