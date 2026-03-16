YouTuberで元ヴァンゆんのゆんさんは3月15日、自身のYouTubeを更新。『満身創痍なので、ママ休みます』と報告しました。【動画】“美容DAY”を満喫するゆん「元気な姿が見れて嬉しいな！」ゆんさんは、喉の不調や目の負傷が「治りました！」とうれしそうに報告。しかし育児などに追われ「見ての通り、自分の事が何もできてない」とのことです。そこで、朝のうちに家事を済ませ「パパに子ども達を任せて美容DAY」とした日の様子を紹