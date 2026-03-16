ランジェリーブランドLINGERIEAM（ランジェリアム）から、女優・谷口めぐさんを起用した最新ビジュアルが公開されました。花々が重なり合うような繊細なデザインと気品あふれるディテールが印象的な新作ランジェリーは、大人の女性らしさを引き立てるコレクション。RAVIJOUR公式オンラインストアと全国店舗にて販売中です。さらに新作発売を記念したノベルティキャンペーンも開催され、特別感のあるショッ